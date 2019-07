Passeggiata asolana "Luna in ciel dimmi che fai"

Torna quest’anno nella sua IV edizione la rassegna “Luna in ciel dimmi che fai…” organizzata dal Museo Civico di Asolo e promossa dal Comune di Asolo. Tre sono le date scelte per l’estate 2019 che porteranno ospiti e visitatori a passeggio sotto i raggi della luna piena.

Sabato 20 luglio avrà luogo il primo incontro dal tema “Ispirazione asolana”. Attraverso letture selezionate andremo ad ascoltare le voci di alcuni dei personaggi più importanti che hanno vissuto ad Asolo: Eugene Benson, pittore e scrittore americano, e Gian Francesco Malipiero, musicista e compositore nonché primo direttore del Museo Civico. Scopriremo quindi insieme come il borgo asolano abbia ispirato i grandi scrittori e poeti che l’hanno abitato attraverso le loro stesse parole. Guidati dalle parole di Manlio Brusatin attraverseremo le vie del centro storico da San Gottardo fino alle cosiddette Case Anseatiche per un’esperienza multisensoriale. L’accompagnamento musicale è affidato a Tommaso Mantelli che allieterà la nostra passeggiata con le note della sua chitarra acustica. Le letture invece sono a cura di Allegra Sieni e Michela Callegari. La serata si conclude con un aperitivo offerto da Tenuta Amadio sulla terrazza panoramica del Museo Civico.

Il costo della serata è di 5€ a persona, prenotazione obbligatoria. Il ritrovo è all’ingresso del Museo Civico sito in piazza Garibaldi, di fronte alla facciata del Duomo. Gli appuntamenti successivi di “Luna in ciel dimmi che fai…” sono fissati per il 15 agosto e il 14 settembre.

Per info e prenotazioni: info@museoasolo.it o 347 5735246