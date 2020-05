Apre a San Biagio uno sportello psicopedagogico dedicato alle famiglie

Il Comune di San Biagio di Callalta mette a disposizione di tutte le famiglie, duramente provate dall’emergenza sanitaria, uno sportello psicopedagogico. Lo annuncia l’assessore Martina Cancian.

“Siamo consapevoli - dice - delle difficoltà che molti genitori, anche del nostro territorio, stanno affrontando in questo lungo periodo alle prese con la gestione dei figli che sono stati costretti a casa, senza più poter frequentare la scuola e le attività del tempo libero. Per questo, in collaborazione con l’Istituto comprensivo, la Collaborazione pastorale e l’Ulss 2, abbiamo deciso, nell’ambito del progetto Città educante, di non lasciarli soli e di mettere a disposizione tutti i giorni della settimana una psicologa e un pedagogista che, al telefono, possono rispondere ai loro quesiti, fornendo utili consigli».

Lo sportello sarà gestito da Federica Novello, psicologa, presente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 12, raggiungibile al numero telefonico 3803713457 e da Matteo Pasqual, pedagogista, presente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16 alle ore 17, al numero 3534071380. Chi fosse interessato può semplicemente inviare un messaggio ai numeri degli specialisti per essere da loro richiamati.

