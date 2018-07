Pusher alla caserma Serena: "Accoglienza revocata fin dal dicembre del 2017"

TREVISO Plauso del Prefetto di Treviso, Laura lega all’Autorità Giudiziaria ed alle Forze di Polizia per le importanti operazioni svolte negli scorsi giorni con riguardo allo smaltimento illecito di rifiuti ed allo spaccio di stupefacenti, destinate entrambe a mettere in sicurezza le aree interessate. “Si è trattato di azioni preziose, frutto di un’intensa attività investigativa, che confermano come sia forte il controllo del territorio da parte dello Stato e come sia necessario non arretrare mai neanche di un passo per garantire il più efficace presidio di sicurezza e di legalità”.

Il Prefetto Lega ha proseguito inoltre sottolineando che “è assolutamente indispensabile che sia chiaro a tutti che il futuro passa attraverso il totale rispetto delle regole e quindi delle disposizioni vigenti da parte di chiunque sia presente sul nostro territorio nazionale e che non sarà tollerato alcun abuso né alcun comportamento illegale. Ritengo inoltre che reati odiosi, come quelli che danneggiano la salute in particolare dei nostri ragazzi, ne minano le vite e li conducono spesso alla morte, debbano essere perseguiti con particolare rigore ”. “In questa direzione la Prefettura di Treviso ha operato con intransigenza anche nella gestione dell’accoglienza, esigendo in primis dagli Enti gestori - con i quali era già stato previsto un mio ultimo incontro per la prossima settimana per un bilancio delle attività svolte nel triennio - massimo controllo, ed applicando ai richiedenti asilo inflessibilità nella valutazione dei comportamenti.”