Quinta festa d'estate alla cantina "La Callaltella"

SAN BIAGIO DI CALLALTA Domenica 24 giugno dalle ore 18.30 nella splendida cornice della campagna trevigiana, Cantina La Callaltella di Rovarè di San Biagio di Callalta (in via Callaltella 13) darà inizio alla sua 5a Festa d'Estate, per salutare la bella stagione in un clima di amicizia e relax. In questa edizione La Callaltella propone due Degustazioni esclusive (Gold con cena e Silver con finger food) che si terranno rispettivamente nella sala cantina e nel verdeggiante patio antistante l'azienda vitivinicola, allietate per tutta la serata dalla piacevole musica live jazz del trio Chiara C. La degustazione Gold avrà come ospite speciale il prof. enologo Vanino Negro, che con carisma e professionalità accompagnerà e commenterà l'abbinamento delle pietanze con la collezione di vini naturali DOC e IGT de La Callaltella. Una cantina gestita da oltre 70 anni dalla famiglia Bonetto, giunta oggi alla sua terza generazione. Per partecipare alla Festa con degustazione è obbligatorio prenotarsi entro mercoledì 20 giugno, telefonando al 349.3730865 o allo 0422.797322 oppure scrivendo all'email: info@lacallaltella.it

Oltre alle soluzioni degustazione Gold (aperitivo con cena) e degustazione Silver (aperitivo con finger food), c'è una soluzione apricena (solo aperitivo). Inoltre, è previsto un menù bambini (dai 4 ai 10 anni), comprensivo anche di servizio baby sitting. Sconti per chi partecipa in coppia alla degustazione Gold. L'aperitivo offerto da La Callaltella sarà con il Rosato IGT Veneto, l'antipasto sarà servito insieme al Prosecco DOC Extra Dry Treviso, i primi piatti con il Manzoni DOC Piave Medaglia d'Argento, il secondo con il Pinot Nero IGT Veneto, il dessert con Raboso Barricato 2014. In tavola ci saranno anche lo Chardonnay IGT Veneto, il Raboso IGT Veneto, mentre la serata si concluderà con un calice di Passito Bianco e la grappa Acqua del Piave. Insomma, tutto lascia presagire che sarà una piacevole serata per approcciarsi con gusto e curiosità all'affascinante tematica del food & wine con gli esperti del settore, sulle note di un'ammiccante musica jazz.

