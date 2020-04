COVID-19 e aziende: come possono costruire la resilienza contro la pandemia

La conseguenza e i risvolti di questa pandemia globale e dilagante, stanno mettendo a dura prova le aziende mondiali. Pensiamo al sistema organizzativo delle api: attraverso la cura dei loro alveari, osi può osservare il complesso sistema di interdipendenza, adattabilità ed efficienza della natura. È affascinante applicare queste osservazioni al mondo degli affari. Quando gli ecosistemi sono particolarmente vulnerabili a quei rischi al di fuori della vostra sfera di influenza e controllo (la pandemia), è necessario gestire e quindi mitigare il rischio.

L'impatto del nuovo coronavirus (COVID-19) sul commercio globale, è un esempio emblematico.

Le aziende possono pianificare interruzioni, mappando fornitori e acquirenti, dovrebbero diversificare la loro catena di approvvigionamento, per mitigare eventuali interruzioni future.

L'ecosistema della catena di approvvigionamento, si estende attraverso e tra le aziende in tutto il mondo. Le aziende acquistano beni e servizi da fornitori di tutto il mondo, che a loro volta si riforniscono da altri. Come le api, il commercio offre un servizio essenziale. Tuttavia, quando una parte di questa rete, è influenzata da un evento come COVID-19, l'intero ecosistema è vulnerabile all'interruzione. Ciò significa che nessuna azienda è immune.

Come per le api, l'interdipendenza rende l'intero sistema più efficiente, ma può introdurre rischi e vulnerabilità invisibili. Con la crescita globale spinta dai consumatori asiatici, un incidente dall'altra parte del mondo può diffondersi rapidamente. Proprio come una catena è forte quanto il suo anello più debole, le aziende possono rapidamente scoprire interruzioni impreviste nella loro catena di approvvigionamento.

Il disastro nucleare di Fukushima nel 2011, ha provocato uno shock imprevisto per le case automobilistiche globali. Le catene di approvvigionamento, dipendevano da un singolo produttore di elettronica così vicino all'impianto nucleare di Fukushima, che dovette chiudere. Esempi come questo, rafforzano il fatto che la catena di approvvigionamento di un'azienda, è una considerazione strategica. Quindi, come possono le aziende gestire efficacemente il rischio di interruzioni impreviste?

Impatto commerciale del coronavirus

La pandemia causa il caos sui modelli commerciali. La priorità immediata, è prendersi cura dei dipendenti e delle loro famiglie. È necessario un processo per la condivisione tempestiva delle informazioni bidirezionali, pertanto la consulenza ufficiale, è ampiamente diffusa. Nel tentativo di limitare il contagio di COVID-19, i dipendenti dei paesi interessati non sono stati in grado di lavorare dal normale posto di lavoro. Pertanto, abilitare il telelavoro, può mantenere la produttività. Le considerazioni vanno dal pratico al personale durante periodi prolungati di lavoro in un ambiente domestico - dalla velocità della banda larga, al benessere dei dipendenti.

Il passo successivo, è scoprire le dipendenze nascoste attraverso una revisione end-to-end di una catena di approvvigionamento. Tramite la mappatura di fornitori e acquirenti, le aziende possono pianificare interruzioni, fino al livello dei componenti. Quindi, potrebbero essere necessarie opzioni logistiche e di distribuzione alternative. Nel mese successivo alle prime restrizioni di viaggio da COVID-19, circa la metà delle partenze programmate su una delle principali rotte marittime dall'Asia verso l'Europa, sono state cancellate. La visibilità delle operazioni, dall'approvvigionamento alla produzione alla distribuzione, consentirà alle aziende di preparare in anticipo le opzioni di emergenza.

Cosa sta facendo il World Economic Forum, sull'epidemia di coronavirus?

Una volta che gli impatti immediati si placano, le aziende devono quindi prepararsi alla domanda repressa. Questa ripresa può portare a un picco di ordini, che richiede agilità. La presenza di finanziamenti, consente di assegnare le risorse in modo rapido e flessibile per aggiungere capacità ed evitare strozzature.

Quindi, in previsione di future perturbazioni, le imprese dovrebbero prendere in considerazione la diversificazione della catena di approvvigionamento. Una gamma più ampia di fornitori in diverse aree geografiche, riduce il rischio che un paese venga tagliato.

Questi passaggi si combinano per creare resilienza. Ciò diventa più importante man mano che le potenziali interruzioni si moltiplicano, tra malattie infettive, come il COVID-19, di tipo ambientale, finanziario e l’instabilità politica. Il Rapporto sui rischi globali del World Economic Forum, dipinge un paesaggio instabile, mettendo in evidenza i rischi ambientali in aumento. Il fallimento della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, è il rischio maggiore per impatto, seguito dalla perdita di biodiversità, come ho sperimentato di recente.

Nel tempo, le distanze attraverso le quali le aziende mantengono relazioni con i fornitori, possono ridursi. Sia per essere più vicini al consumatore, che per mitigare il rischio. Sarebbe tuttavia miope, tagliare le connessioni che legano la crescita globale. In effetti, la proposta di tornare ai soli fornitori nazionali, ridurrebbe la resilienza. Una serie di opzioni è fondamentale in quanto beni, servizi e competenze potrebbero non essere disponibili, non competitivi o incerti, vicino a casa. E, poiché la natura interrompe il commercio globale, i responsabili politici devono essere consapevoli di alleggerire l'onere, piuttosto che aumentare le barriere che hanno limitato il commercio negli ultimi anni.

Le aziende non possono controllare un ambiente esterno instabile, ma possono essere flessibili in risposta. Più le minacce si moltiplicano, la resilienza diventa fondamentale. Le aziende si distinguono anticipando interruzioni esterne, per inoculare contro la puntura minacciosa, nel loro stesso organismo.





