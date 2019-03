Ossa di animale e cibi surgelati gettati in strada: caccia ai responsabili

Nuovo caso di rifiuti abbandonati lungo il ciglio della strada. Questa volta è successo a Caerano di San Marco dove sono stati ritrovati molti cibi surgelati e prodotti di macelleria abbandonati sotto il sole.

Le foto dei rifiuti alimentari, condivise sui social, hanno suscitato molto clamore e indignazione tra i residenti della zona. A preoccupare è il fatto che con il sole di queste ore il cibo possa iniziare a puzzare, attirando molti animali selvatici in zona. Tra i rifiuti abbandonati ci sono: ossa di animale, buste di prosciutto, salmone affumicato e diversi prodotti confezionati con la carta di una macelleria locale. Ancora sconosciute le ragioni dell'abbandono di rifiuti: probabile si sia trattato di cibo andato male di cui il proprietario ha voluto sbarazzarsi. Fortunatamente nella zona è presente una videocamera di sorveglianza che dovrebbe aver ripreso gli eco-vandali in azione. Sui social l'invito dei cittadini a chi ha abbandonato i rifiuti è molto chiaro: «Domani passano con l'umido. Cerca di ripulire quel che hai abbandonato in strada».