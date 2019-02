Continua l'abbandono selvaggio di rifiuti in via Bindoni: i residenti si ribellano

Una intera via sotto scacco a causa dei rifiuti abbandonati. Questa è la situazione segnalata, ancora una volta, dal consigliere comunale Davide Acampora: "Mi sono recato per l'ennesima volta in via Bindoni, nel quartiere di Santa Bona, dove non si placa il fenomeno dell'abbandono selvaggio di rifiuti ai danni di decine di famiglie che sono costrette a vivere questo disagio a due passi da casa. Vi ricordate il giardino della casa popolare, e inagibile, dov'erano posizionate le due roulotte della famiglia di etnia sinti che nel marzo 2018 ha avuto la possibilità di trasferirsi a Treviso, grazie alla precedente Amministrazione, dopo esser stata mandata via dal campo nomadi di San Martino di Lupari? Ecco. Ad oggi quell'area è stata liberata lasciando però spazio ad abbandoni quotidiani di rifiuti".

"È necessario rialzare la rete di confine che era stata abbattuta per parcheggiare i cariaggi, anche se nel frattempo il Comune insieme ad Ater si è mosso per ripulire più volte, ma senza successo dato che dopo qualche ora appaiono ancora sacchi d'immondizia - continua Acampora - Faccio quindi un appello: invito chiunque avesse segnalazioni, come numero di targa o foto, ad inviarmele privatamente al fine di denunciare alle autorità competenti i soggetti responsabili. Mi sembra assurdo che non si riesca a mettere la parola fine a questa storia che va avanti dallo scorso mese di novembre! C'è di mezzo la sicurezza e la salute dei cittadini".