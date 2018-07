Abbandono di rifiuti: trovati i colpevoli!

RESANA Rifiuti abbandonati in maniera incontrollata…ecco che fioccano le sanzioni. In questi ultimi giorni grazie al lavoro dei dipendenti del Comune ecco che sono stati individuati e sanzionati i responsabili dell’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche. «Approfondiremo la possibilità di dare qualche forma di pubblicità a chi viene colto a scaricare rifiuti in modo incontrollato – ha annunciato il sindaco Stefano Bosa - nel rispetto della privacy, ma crediamo possa essere un forte deterrente a questa importante forma di degrado».

Appostamenti della polizia locale e controlli mirati hanno portato a “smascherare” alcuni deturpartori “seriali” che ora dovranno rispondere dell’accaduto oltre che pagare le sanzioni previste. “Stiamo pensando anche all’’inasprimento delle sanzioni – ha aggiunto l’assessore al territorio e ambiente Matteo Bellinato – vogliamo decuplicare la sanzione base prevista… per far capire che chi inquina e deturpa il territorio ora rischia davvero. Il territorio è di tutti – ha concluso il sindaco – confido che tutti i cittadini possano aiutarci in questa azione di dissuasione verso l’inciviltà di qualcuno che pensando di fare il furbo abbandona i rifiuti lungo strade e piazze”.