Abbazia di Sant'Eustachio: si apre la stagione del cinema all'aperto

A partire da mercoledì 19 giugno avrà inizio il ciclo di serate dedicate al cinema sotto le stelle nella splendida cornice dell’Abbazia di Sant’Eustachio a Nervesa della Battaglia. Una location d’eccezione che, grazie alle sue nobili origini e alle sue suggestive atmosfere, renderà onore a pellicole che hanno fatto la storia del cinema. “Lo scorso anno il debutto con “Il nome della rosa” ha avuto un successo inaspettato, che siamo certi di ripetere anche quest’estate, con la rassegna “Cinema in Abbazia”. Non a caso - spiega Marco Cadò, responsabile dell’Abbazia di Sant’Eustachio, restaurata lo scorso anno dalla Giusti Wine - abbiamo scelto film che ricordano in qualche modo la storia dell’Abbazia e del territorio che la circonda”.

La programmazione cinematografica si apre con “Il paziente inglese” di Anthony Minghella, ispirato all’omonimo libro del canadese Michael Ondaatje: mercoledì 19 giugno alle ore 21.00, proprio nel giorno dell’anniversario della morte a Nervesa della Battaglia dell’asso dei cieli Francesco Baracca, sarà proiettato questo film pluripremiato, che vede tra i co-protagonisti il biplano originale Tiger Moth custodito nel campo di volo “Jonathan” in località Calandrine.

Il cinema sotto le stelle prosegue, poi, nelle seguenti date:

Giovedì 27 giugno, ore 21.00 – Maratona Trinità con i due classici “Lo chiamavano Trinità” e “Continuavano a chiamarlo Trinità”

Mercoledì 10 luglio, ore 21.00 – “Leoni”, commedia ambientata nella marca trevigiana

Lunedì 24 luglio, ore 21.00 – L’horror made in Italy de “La Chiesa”

Martedì 6 agosto, ore 21.00 – “L’orso”, ambientato in Canada, ma girato sulle Dolomiti

Mercoledì 21 agosto, ore 21.00 – “L’ultimo inquisitore”, un intreccio di arte e passione, ambientato nella Spagna di Goya.

Info e prenotazioni: marco@abbaziasanteustachio.com 320/2696169