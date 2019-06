Accordo tra Lidl e Leidaa per aiutare i canili bisognosi: la solidarietà arriva nella Marca

Nella giornata di sabato è avvenuta la consegna, presso il Canile Intercomunale di Modena, di centinaia di quintali di cibo per cani e gatti destinati a tutta Italia. Questo grazie all’accordo nazionale tra LIDL e LEIDAA. I delegati di Treviso e Venezia hanno quindi ritirato due furgoni carichi fino al tetto di cibo per cani e gatti che verranno distribuiti ai vari rifugi o associazioni che ne hanno più bisogno, alle situazioni più critiche, perchè molti sono i volontari che non ricevono alcuna sovvenzione e nel silenzio salvano centinaia di animali ogni anno. "Grazie ancora alla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e Lidl Italia per questo accordo. Un viaggio fino a Modena per caricarci di cibo, emozione e gratitudine da distribuire ai più bisognosi" hanno dichiarato Christian Badin, Delegato Leidaa Treviso, e Andrea Marin, Delegato Leidaa Venezia.

