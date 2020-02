Coronavirus, sportelli Ats chiusi al pubblico fino al 28 febbraio

Gli sportelli di Ats (Alto trevigiano servizi) di Castelfranco, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo e Quero Vas, resteranno chiusi al pubblico fino al prossimo 28 febbraio per contrastare la diffusione del Coronavirus. Nei prossimi giorni si vaglierà il possibile allungamento di questo termini. Ecco come usufruire del servizio di sportello on line.