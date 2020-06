Malattia incurabile, il sorriso di mamma Ada si spegne a soli 48 anni

Domenica 31 maggio è mancata all'affetto dei suoi cari Ada Pietrogiacomi vinta, a soli 48 anni, da una malattia incurabile che le era stata diagnosticata a fine 2019. La piangono il marito Diego e l'amato figlio Leonardo di soli 17 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la malattia le era stata diagnosticata lo scorso dicembre ma, nonostante avesse subito iniziato i cicli di chemioterapia, sottoponendosi anche a una delicata operazione, il tumore ha avuto il sopravvento togliendole la vita a 48 anni. Molto conosciuta a Oderzo, dove viveva con marito e figlio, Ada amava il suo lavoro come impiegata della Giampi srl, azienda di Fontanelle dove la 48enne lavorava in accettazione, accogliendo clienti e fornitori con grande professionalità e un sorriso inconfondibile. Mamma, moglie e lavoratrice: ha lottato con grande tenacia e determinazione fino alla fine. L'istituto Brandolini-Rota di Oderzo, frequentato dal figlio Leonardo, si è voluto stringere vicino alla famiglia di Ada. Sarà il direttore dell'istituto, don Massimo Rocchi, a celebrare i funerali che si terranno nel Duomo di Oderzo domani, mercoledì 3 giugno, nel pomeriggio.