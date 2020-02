Infarto mentre gioca a calcio: il cuore di Adriano ha smesso di battere

Dopo il tragico annuncio della morte cerebrale, ieri sera, mercoledì 5 febbraio, i medici dell'ospedale Ca' Foncello hanno annunciato il decesso del 20enne di Zero Branco Adriano Nika, colpito domenica scorsa da un infarto mentre stava giocando a calcio all'oratorio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" la notizia della morte di Adriano ha lasciato nello sconforto più totale amici e conoscenti del giovane. La famiglia si è chiusa nel silenzio ma gli amici che avevano provato a salvarlo praticandogli il massaggio cardiaco in campo hanno riempito i social di messaggi di addio e cordoglio per il giovane. Grande appassionato di calcio, Adriano tifava l'Inter e, nonostante gli fossero stati diagnosticati alcuni problemi di cuore, amava scendere in campo anche solo per qualche passaggio. Una passione che domenica gli è stata fatale. Disperato il ricovero in elisoccorso nel reparto di Terapia intensiva a Treviso. Le condizioni del giovane erano apparse gravi fin da subito. Le speranze dei suoi cari hanno iniziato a spegnersi martedì sera quando i medici avevano dichiarato la morte cerebrale del ragazzo dopo un brusco peggioramento delle sue condizioni di salute. Ieri sera, mercoledì 5 febbraio, il tragico annuncio. Dopo due giorni di agonia il cuore di Adriano ha smesso di battere per sempre. Il Comune di Zero Branco sta già pensando di organizzare un torneo di calcio in suo onore. I funerali saranno celebrati sabato 8 febbraio alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Zero Branco. Sarà l'ultima occasione per salutare un giovane scomparso decisamente troppo presto ma destinato a rimanere per sempre nel cuore delle persone che l'avevano conosciuto.