Castelfranco: gli Alpini partono a piedi per raggiungere l'Adunata di Trento

CASTELFRANCO VENETO Da venerdì 11 a domenica 13 maggio, Trento ospiterà la novantunesima edizione dell’Adunata Nazionale Alpini, con la grande sfilata di domenica a chiudere l’intenso programma. Durante la tre giorni saranno presenti anche gli Alpini di Castelfranco.

Lunedì mattina, nel porticato del municipio, il sindaco Stefano Marcon ha indossato il tricolore per salutare una rappresentanza di Penne nere castellane in partenza a piedi per Trento. Con zaino in spalla ed in bella mostra la maglietta riportante la volontà di onorare sempre ed ovunque i caduti, gli iscritti all’Ana di Castelfranco raggiungeranno Trento dopo aver percorso oltre un centinaio di chilometri ed aver fatto tappa nella frazione di Campese, Bassano del Grappa, Cismon del Grappa, Villa Agnedo e Caldonazzo, ospiti dalle locali sezioni alpine. "Con orgoglio e non nascondo un po’ di emozione – commenta il sindaco – ho salutato i nostri Alpini che rappresentano il meglio della nostra società per un pezzo di storia viva, operosa e sempre disponibile a cui tutti, giovani in primis, dovremmo ispirarci e prendere esempio".