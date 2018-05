Adunata Alpini a Trento: a sfilare con Treviso c'era anche il candidato Roberto Fava

TREVISO E' stato il candidato consigliere di Forza Italia, Roberto Fava, a rappresentare la Provincia di Treviso alla sfilata degli alpini, evento centrale dell’adunata nazionale di Trento. «E' stato per me un enorme privilegio sfilare tra le penne nere indossando la fascia della nostra Provincia e dimostrare il mio attaccamento a un corpo, quello degli alpini, in questi giorni di festa oggetto di veri e propri assalti vigliacchi da parte di una sparuta minoranza, che non rappresenta i trentini e gli italiani - commenta Fava, che siede tra le fila della maggioranza in consiglio provinciale - Ho ancora nella mente i ricordi e le emozioni dell’adunata di Treviso dello scorso anno, e partecipare quest’anno con l’onore di rappresentare la mia terra ha reso la sfilata un momento per me ancora più indimenticabile».

Inevitabile la condanna a quanto accaduto nei giorni scorsi nel capoluogo trentino: «Condanno fermamente il clima di tensione e violenza creato dai gruppi antagonisti contro gli alpini - commenta Fava - È squallido che un corpo come quello delle penne nere, simbolo di sacrificio, di alti valori, di aiuto verso i deboli e verso le popolazioni in difficoltà finisca nel mirino di attacchi vili come quelli a cui abbiamo dovuto assistere negli ultimi giorni. Viva gli alpini!».