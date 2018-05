Ventimila Fanti sfilano in città: domenica di festa a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO Sono stati 359.312 i fanti caduti durante la Grande Guerra, pari al 68% di tutti i caduti, un numero enorme che è stato ricordato durante il 34° raduno del Fante tenutosi a Vittorio Veneto alla presenza di numerose autorità civili e militari fra le quali il Comandante delle Forze Operative Nord, il Generale di Corpo d’Armata Paolo Serra, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina.

Nella giornata di sabato l’amministrazione comunale di Vittorio Veneto aveva attribuito la cittadinanza onoraria ai reparti di fanteria operanti nella Grande Guerra e a quelli ancora oggi operativi come la Brigata “Sassari”, il 5° reggimento fanteria “Aosta”, il 9° reggimento fanteria “Bari” e l'82° reggimento fanteria “Torino”. La scelta di Vittorio Veneto come sede del raduno nel centenario della Vittoria non è stata casuale. La città trevigiana è stata infatti teatro della battaglia che ha costrinse gli austriaci alla resa durante la Prima Guerra Mondiale. Domenica mattina la bandiera di guerra dell'Arma di Fanteria dell’esercito, la banda della Brigata Paracadutisti “Folgore” e una compagnia d’onore composta da Bersaglieri dell’11° reggimento e da Lagunari del reggimento “Serenissima”, alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e del sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon, hanno aperto la sfilata lungo le vie della città seguiti dal Medagliere Nazionale e da circa ventimila fanti in servizio e non, provenienti da tutta Italia. Nel suo intervento il Generale Serra ha evidenziato come la serie infinita di pagine di sacrificio scritte dai fanti, le loro battaglie combattute, gli innumerevoli atti di eroismo, siano ancora oggi un'inesauribile fonte d'esempio da cui trarre i valori militari più elevati. Attualmente sono circa 4000 gli uomini e le donne dell’Esercito impiegati all'estero in 14 diversi paesi e più di 7000 quelli che operano giornalmente all'interno dei nostri confini nell'operazione “Strade Sicure”. Parte di questi sono fanti e in questi giorni Vittorio Veneto ha saputo render loro un calorosissimo omaggio.

Gallery