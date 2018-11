Aeroporto Canova: stop ai voli dopo le dieci di sera

Venerdì pomeriggio si sono incontrati a Ca’ Sugana il sindaco Mario Conte, il vicesindaco Andrea De Checchi, l’assessore all’Ambiente Alessandro Manera e Aertre con il presidente Marco Pinzi e l’amministratore delegato Corrado Fischer.

Si è discusso in un clima disteso, costruttivo e di unità di intenti su varie tematiche, dalla viabilità all’ottimizzazione delle rotte attualmente autorizzate. Dall'incontro è emersa in modo chiaro la volontà di continuare a rendere possibile la presenza di un’aeroporto così importante come il Canova, coerentemente a quanto presentato nel masterplan attualmente depositato presso il Ministero dell’Ambiente. In particolare, è stata confermata la volontà di non programmare più voli oltre le ore 22 come attualmente in essere. Verranno approfonditi nelle prossime settimane da un punto di vista ambientale gli effetti delle attuali rotte: a tal proposito, si riunirà un tavolo tecnico al quale saranno presenti la Commissione ambiente e tutti gli enti preposti. L’amministrazione di Treviso si farà inoltre portavoce di una serie di urgenti richieste, necessarie per il miglioramento della viabilità. Il Comune di Treviso e Aertre condividono l’idea che l’aeroporto rappresenti un’opportunità fondamentale di sviluppo industriale e turistico per tutto il territorio oltre ad essere volano per l’occupazione - stimata attorno alle tremila unità tra posti di lavoro diretti e indiretti – con il relativo indotto comportato dalla presenza di questo scalo.