Aeroporto Canova, nodi (da sciogliere) per la giunta Conte

La data più attesa è quella di fine novembre quando il Masterplan dell'aeroporto "Canova" di Treviso dovrebbe ottenere il parere favorevole della commissione Via regionale e nazionale, precondizione per il via libera da parte del Ministero. Nel frattempo la giunta del sindaco Conte si mobilita e come i predecessori vuole fare chiarezza su molte questioni. Quanti aerei decolleranno effettivamente ogni giorno su Treviso? E poi, l'aeroporto potrà accogliere anche voli di linea delle compagnie di bandiera, più remunerativi di quelli low cost? Infine il centro cittadino sarà effettivamente salvaguardato, così come previsto nella relazione tecnica predisposta dall'Enav e come richiesto anche dalla giunta Manildo?

Altro nodo importante il trasporto pubblico. Per l'amministrazione del sindaco Conte i mezzi dell'azienda di trasporto pubblico, la MOM, dovranno poter accedere al perimetro dell'aeroporto così da poter trasportare i propri utenti. Tanto più che nei piano della giunta insediatasi a giugno ci sarebbe proprio l'attivazione di una navetta, un bus elettrico di nuova generazione, che colleghi l'aeroporto Canova al centro cittadino. Conte in campagna elettorale aveva lanciato anche l'idea di una bretella ferroviaria da 800 metri, una metro di superficie, che con una navetta rapida dovrebbe collegare lo scalo alla città. Un'opera sulla quale l'attuale sindaco si sarebbe già confrontato con il Presidente di Save Enrico Marchi. Un altro nodo per l'assessore all'ambiente Alessandro Manera, a cui Conte avrebbe affidato l'intero dossier. Alle 14 di oggi è prevista una giunta comunale nel corso della quale gli inquilini di Ca' Sugana dovranno fare luce su tante, spinose, questioni.