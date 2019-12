Aeroporto, Conte al Comitato: «Ci lavorano 5mila persone: sono servi anche loro?»

Non accenna a placarsi la polemica tra il Comitato Aeroporto e il sindaco di Treviso, Mario Conte. Nelle scorse ore il primo cittadino del capoluogo di Marca ha voluto replicare alle accuse che gli erano state mosse dal gruppo di cittadini contrari all'ampliamento dello scalo..

Conte non ha usato mezzi termini per rispondere a chi l'aveva accusato di essere un "servo dei guadagni". «Il Comitato a cui il ministro grillino Costa ha dato credito per bloccare il masterplan dell’Aeroporto Canova, una risorsa per l’intero territorio (posti di lavoro, logistica, sviluppo) dice che sono un servo. Sì, sono servo di un’intera comunità - ammette Conte - Le loro osservazioni sono quelle di chi guarda solo ai propri interessi e non riesce a vedere oltre alla punta del proprio naso. Sono forse servi anche le 5mila persone che vedono garantito il posto di lavoro grazie all’aeroporto? Quanto al resto, concordo con il nostro Presidente Luca Zaia: ciò che sta succedendo è imbarazzante e i grillini confermano di essere il partito del No. Per loro non esistono opere, per loro non esiste il futuro».