Elezioni europee e comunali: l'affluenza nella Marca sfiora il 50%

Domenica elettorale in tutta la provincia di Treviso dove, oltre alle elezioni europee, si vota anche per eleggere i nuovi sindaci di ben 56 Comuni chiamati al voto. E sono proprio le elezioni comunali ad aver ottenuto una percentuale leggermente più alta ai seggi rispetto al voto delle europee, stando ai dati ufficiali rilasciati dal Ministero dell'Interno.

Alle ore 19 l'affluenza per le europee si è fermata al 47%. Quattro anni fa, alla stessa ora, la percentuale di votanti era stata del 42,79%. Un aumento importante che, nonostante la domenica di sole, ha dimostrato come tanti trevigiani abbiano deciso di recarsi alle urne. Il Comune con l'affluenza più alta per le europee è stato Ponte di Piave con il 57,67% seguito da Caerano San Marco con il 55,40% e Preganziol con il 55,34%. A Cessalto spetta invece la maglia nera di Comune con la più bassa percentuale di votanti (34,52%). Storia leggermente diversa per quanto riguarda le elezioni comunali. Alle 19, nei 56 Comuni pronti a eleggere il loro sindaco, l'affluenza è stata del 49%, più alta anche se di poco rispetto alle Europee. Anche in questo caso Ponte di Piave, Comune commissariato, si conferma al vertice dell'affluenza con il 56,04%. Lo seguono: Preganziol con il 54,21% e Zero Branco con il 53,81%. Maglia nera dell'affluenza a Cison di Valmarino con il 32,59%. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23.

L'affluenza a mezzogiorno

Alle ore 12 nella Marca la percentuale di votanti per le elezioni europee si è attestata a quota 18,92%. Un dato non altissimo ma comunque più alto rispetto alle scorse votazioni quando la percentuale si era fermata al 17,56%. Il Comune con l'affluenza più alta è stato Ponte di Piave che ha raggiunto un picco del 24,40%, seguito da Caerano San Marco con il 24,31% e Ormelle al 24,21%. Quasi tutti i Comuni hanno fatto registrare percentuali più alte rispetto all'affluenza delle precedenti elezioni. Il Comune della Marca con l'affluenza più bassa è stato Portobuffolè dove ha votato solo il 13,18% degli aventi diritto. Grande attesa invece per le elezioni comunali dove i 56 comuni trevigiani chiamati al voto hanno risposto con numeri simili a quelli delle europee anche se, in alcuni casi, leggermente più alti. Ponte di Piave (23,74%) e Caerano San Marco (23,69%) sono stati i due centri più virtuosi per affluenza a mezzogiorno. Il 20,42% degli aventi diritto ha votato invece ai seggi di Pieve del Grappa, il Comune trevigiano che nominerà il primo sindaco della sua storia. Chiarano (13,37%) e Cison di Valmarino (13,53%) sono stati invece i comuni con l'affluenza più bassa.