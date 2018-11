Agenzia spaziale italiana: prima uscita pubblica per il professor Benvenuti

Piero Benvenuti, originario di Conegliano e docente al dipartimento di Fisica e astronomia dell’Università di Padova, già presidente INAF e membro del Cda dell’ASI, è stato nominato nei giorni scorsi dal Governo come commissario dell'Agenzia spaziale italiana.

Nelle scorse ore il professore ha compiuto la sua prima uscita pubblica come neo-comissario dell'Asi, ricevendo gli auguri e le congratulazioni del presidente del Veneto, Luca Zaia. «Buon lavoro al professor Benvenuti: un vero veneto alla guida dell’Agenzia spaziale italiana che saprà portare l’efficienza, la concretezza e la solidità della gente veneta e della scuola di fisica e astronomia dell’università di Padova nella gestione di un ente di eccellenza del nostro Paese - sono state le parole del Governatore che ha poi continuato - Ringrazio il professor Benvenuti per essersi messo a disposizione gratuitamente, con tutta la sua grande competenza ed esperienze, e con totale spirito di dedizione – conclude Zaia – Da uno scienziato della sua caratura, responsabile di grandi progetti scientifici internazionali con Nasa ed Esa, erede diretto di un altro grande astrofisico veneto come il professor Giuseppe Colombo, arriva una lezione ‘stellare’ di umiltà e spirito di servizio».