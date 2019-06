Aiuti alle famiglie in difficoltà: due mesi per presentare le richieste

Due mesi di tempo per partecipare ai bandi a favore delle famiglie in difficoltà: è questo il tempo fissato dall'amministrazione comunale di Montebelluna per raccogliere le richieste di contributo da parte dei residenti che ne hanno i requisiti.

Dal 24 giugno al 23 agosto sarà infatti possibile presentare la domanda all'Ufficio Servizi Sociali per i contributi inseriti all'interno del programma di interventi economici a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Si tratta di tre diverse linee di intervento: il contributo forfettario di mille euro rivolto alle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di locazione; quello, sempre di mille euro, per ciascun figlio minore alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori ed infine il contributo forfettario di 900 euro alle famiglie con parti trigemellari e di 125 euro per ogni figlio minore di età per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. «Pur trattandosi di contributi regionali, la raccolta delle istanze spetta al Comune che mette l’Ufficio Servizi Sociali a disposizione dei cittadini che hanno diritto al contributo. Lo scorso anno hanno potuto beneficiare di questi contributi almeno 70 famiglie circa ed invitiamo gli interessati a cogliere questa opportunità a sostegno delle famiglie con difficoltà» conclude l’assessore ai Servizi sociali, Antonio Romeo.