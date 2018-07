La furia del maltempo colpisce ancora: alberi sradicati e allagamenti nella Marca

QUINTO DI TREVISO Sabato sera all'insegna del maltempo in molti comuni della provincia di Treviso. Poco prima delle ore 21, un violento fortunale ha interessato i comuni di Treviso, Quinto, Loria, Riese e Castelfranco.

I problemi più grossi si sono registrati lungo la Noalese dove forti raffiche di vento hanno sradicato alcuni alberi e rami, mettendo in grave pericolo l'incolumità degli automobilisti. Via Bandiera è stata chiusa al traffico mentre la viabilità in direzione Treviso lungo la Noalese ha subito forti rallentamenti. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti fino a notte inoltrata. I vigili del fuoco, intervenuti con ben 25 operatori, si sono trovati a dover fronteggiare anche alcuni piccoli allagamenti in case e scantinati della zona. Alle 3 di notte la maggior parte delle situazioni critiche era stata risolta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma i danni alla vegetazione sono stati molto rilevanti. Nelle prossime ore gli esperti prevedono una nuova ondata di maltempo sulla Marca con temporali anche di forte intensità.

Gallery