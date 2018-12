Treviso accende l'albero di Natale: grande festa in città

Un evento straordinario per dare il via alle festività natalizie. Sabato 8 dicembre, alle ore 17, la cittadinanza e l’amministrazione comunale si riuniranno in piazza dei Signori attorno all'albero monumentale donato dal Comune di Brunico con la collaborazione di Volksbank per la cerimonia di accensione. Un momento speciale di condivisione e una bella occasione per scambiarsi gli auguri con il suggestivo accompagnamento del coro DoReMissimi e Growin'Up singers diretti da Paola Pascolo.

L’abete della Val Pusteria, decorato con più di 100 mila micro luci led e oltre 750 addobbi da Coin con il supporto della storica torrefazione Hausbrandt, che conferma così il suo impegno nelle iniziative sociali sul territorio, Enzo de Gasperi ed E-Energia - illuminerà il cuore pulsante della città in una serata che si preannuncia spettacolare. Saranno presenti all’accensione, oltre al sindaco Mario Conte, la giunta, il presidente del consiglio comunale e i consiglieri, il vice sindaco di Brunico Antonio Bovenzi, i rappresentanti delle società sportive De’ Longhi Basket e Benetton Rugby. “Ospite speciale” il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Treviso Nicola Micele che darà simbolicamente il via alla scenografica accensione dell’albero. Un omaggio all’impegno dei vigili del fuoco nei territori del bellunese gravemente colpiti dal mal tempo e che saranno i protagonisti del Capodanno trevigiano 2018, momento simbolo e conclusivo della raccolta fondi che il Comune di Treviso sta portando avanti in loro favore. Come ha dichiarato il Sindaco: «Per noi è fondamentale, in un periodo in cui siamo chiamati tutti a riscoprire i valori della fratellanza e della solidarietà, dimostrare la nostra vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo. Il Comune di Treviso ha voluto portare aiuti concreti mettendo a disposizione il personale del Comune e supportando l'opera instancabile della Protezione civile. I trevigiani, però, hanno un cuore grande e vogliono esserci ancora: per questo motivo verranno dedicati eventi e raccolte fondi ai nostri fratelli bellunesi».

L’accensione dell’albero di Natale fa parte del fitto programma di eventi organizzati dal Comune di Treviso grazie al supporto della Camera di Commercio Treviso-Belluno, le associazioni di categoria e Marca Treviso, nell'ambito di un accordo di collaborazione quadro sottoscritto con il Comune. Il presidente Ascom Confcommercio Renato Salvadori commenta con queste parole il Natale trevigiano: «E' importante l'accensione dell'albero perché l'abete, con la sua punta indica, nel periodo natalizio, un richiamo sicuro verso la bellezza di Treviso per visitatori e turisti». Un evento che quest’anno si preannuncia dai toni cinematografici: verrà, infatti, immortalato da due droni e una telecamera – omaggio alla città dell’azienda Quanto Basta - in volo su Treviso e le riprese saranno trasmesse in diretta Facebook dai profili ufficiali del Comune di Treviso e di Coin, così da permettere a tutti di presenziare, pure virtualmente, alla festa. Le riprese saranno, inoltre, utilizzate per il video di auguri ufficiale della Città di Treviso. Fino al 6 gennaio, cittadini, turisti e visitatori potranno partecipare a tantissime iniziative ed appuntamenti all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e dell’enogastronomia consultabili sul sito del Comune e sulle pagine web e social dedicate a Urbecom e Treviso e la Foresta Incantata. Con l’accensione dell’albero di Treviso partirà anche un contest online che vedrà protagonista sia l’abete di Piazza dei Signori che gli alberi di Natale presenti negli store Coin di tutta Italia: fino al 6 gennaio sarà possibile scattarsi un selfie a tema natalizio che abbia come sfondo l’albero trevigiano o uno degli alberi dei punti vendita Coin. Pubblicando la foto sul proprio profilo Instagram, accompagnato dagli hashtag #NataleaTreviso o #NataleconCoin, e taggando il profilo @coin_official assieme ad una breve descrizione dello scatto e della motivazione per la vittoria, sarà possibile aggiudicarsi shopping card Coin e buoni spesa Hausbrandt.