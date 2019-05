Albero sradicato dal maltempo rischia di crollare sopra la scuola

Tragedia sfiorata a Montebelluna dove il maltempo e il vento forte delle ultime ore hanno sradicato un imponente albero della scuola primaria Guglielmo Marconi, davanti al Duomo cittadino.

La pianta, si è inclinata ma non è caduta a terra, dal momento che è stata bloccata da un altro albero. Il tronco è rimasto per diverse ore appoggiato in bilico sulla recinzione della scuola. E' il secondo caso di alberi sradicati dal vento a Montebelluna dopo quello caduto lo scorso fine settimana davanti al Duomo. Anche in questo caso nessuna persona è rimasta ferita ma, se l'albero fosse caduto in un normale giorno di scuola, avrebbe potuto mettere a rischio la vita dei tanti bambini iscritti alla Marconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per riportare la situazione alla normalità.