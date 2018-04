Che la battaglia abbia inizio! Aldi e Conè è scontro all'ultimo market

CONEGLIANO Avanti tutta con i supermarket. La città del Cima e i cittadini della sinistra Piave sembrano non essere mai sazi di supermercati e centri commerciali. Qui la battaglia si fa sempre più serrata perchè a pochi, pochissimi passi dal centro commerciale Conè aprirà a breve le porte Aldi. Il 19 aprile la multinazionale del settore della grande distribuzione taglia il primo nastro nella Marca. Primo perchè lo potrebbe seguire una replica a Roncade e in Strada Ovest a Treviso.

Il gruppo tedesco dei fratelli Albrecht, sono molto noti in europa, e sembra abbiano deciso di invadere - sempre in maniera pacifica si intende - anche l'Italia e il nordest. 16 assunzioni a Conegliano per 1350 metri quadri di alimentari e non solo. Ce n'è per tutti i gusti: che la guerra del carrello continui.