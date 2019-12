Atletica trevigiana in lutto: è morto il professor Aldo Masi

Un grave lutto ha colpito il mondo dell'atletica trevigiana proprio nel giorno di Natale. Il professor Aldo Masi, per decenni "voce" e anima di infinite attività legate al mondo della corsa campestre e di tantissime altre competizioni dell'atletica giovanile, è morto a 78 anni.

Negli ultimi mesi era stato ricoverato a Casa dei Gelsi per una grave malattia che non gli ha lasciato alcuna via di scampo. Diplomato all’Isef e laureato in Lettere, Aldo Masi ha frequentato i campi di atletica sotto molteplici ruoli: insegnante di educazione fisica, allenatore, dirigente e giudice di gara. Persona amatissima, non solo nell'ambiente sportivo giovanile, Masi e il suo inseparabile microfono sono stati per anni il simbolo dell'atletica veneta cresciuta nel segno di tantissimi giovani accompagnati dalla sua voce inconfondibile. Negli ultimi anni, per colpa della malattia e dell'età avanzata, lo si vedeva sempre meno a gare e incontri ma, fino all'ultimo, ha continuato a seguire i risultati delle squadre trevigiane a testimonianza della sua enorme passione. «Non c’era atleta, campione o no, a cui non avesse riservato una citazione, una stretta di mano, un sorriso, un consiglio. Un autentico maestro. Aldo, ci mancherai» è il commovente ricordo della Fidal Veneto. Solo due anni fa, nel 2017, Masi aveva ricevuto il Premio alla carriera per la sua vita dedicata allo sport durante la Festa della Fidal provinciale. La data dei funerali verrà annunciata nelle prossime ore.