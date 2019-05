Al via i lavori di riasfaltatura della Alemagna tra San Vendemiano ed il Fadalto

Prosegue l’attività di Anas per il ripristino della pavimentazione lungo la rete in gestione. I lavori sono stati avviati lungo la statale 51 “di Alemagna”, in tratti saltuari tra San Vendemiano e Fadalto, e proseguiranno fino al 29 giugno con l’istituzione del senso unico alternato, esclusi i giorni festivi. Tale intervento fa parte del corpo di lavori di rafforzamento della sede stradale programmato da Anas sulle statali 51 “di Alemagna” e 13 “Pontebbana”, del valore complessivo di circa 1 milione di euro. Sempre sulla statale 51 “di Alemagna” è previsto l’intervento di manutenzione degli impianti tecnologici della galleria ‘Ospitale’, nel territorio comunale di Tai di Cadore (BL). Per l’esecuzione delle attività il traffico in direzione nord sarà deviato sulla ex statale 51, ora NSA 215, mentre quello in direzione sud potrà transitare regolarmente lungo la statale 51 e la galleria ‘Ospitale’. La limitazione per la viabilità in direzione nord sarà rimossa durante i giorni festivi e prefestivi fino al termine dei lavori, previsto entro l’8 novembre 2019.