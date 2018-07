Lavori sulla Alemagna, traffico a senso unico alternato a Cortina

CORTINA Da domani e fino al 22 novembre 2018 lungo la statale 51 “di Alemagna” sarà istituito il senso unico alternato tra il km 99,850 e il km 100,150, nel territorio comunale di Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno. La limitazione, in vigore nei soli giorni feriali, è necessaria per consentire il rifacimento dell’opera idraulica per la regimentazione delle acque. Si tratta di un ulteriore intervento previsto nell’ambito dei progetti del 1° Stralcio del Piano Straordinario di potenziamento della viabilità per i Mondiali di sci a Cortina del 2021.

Lungo la tratta oggetto del provvedimento saranno inoltre in vigore la limitazione di velocità a 30 Km/h e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. In caso di flusso intenso di traffico la viabilità sarà gestita tramite i movieri per assicurare lo smaltimento agevole delle possibili code in entrambe le direzioni di marcia.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.