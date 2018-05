Piogge e temporali: in Veneto allerta meteo fino a lunedì

TREVISO Tra domenica 13 e la mattinata lunedì 14 maggio, il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale.

Dopo la bomba d'acqua che ha allagato decine di strade nei comuni della zona del Montello e sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche fino alle 16 di domani, in tutti i bacini idrografici della Regione. I fenomeni saranno inizialmente locali/sparsi, ma dalla serata più frequenti e diffusi, specie sulle zone interne centro settentrionali. Non si escludono temporali localmente intensi (forti rovesci, grandinate) su pianura e Prealpi. Possibili quantitativi di pioggia localmente consistenti su zone prealpine/pedemontane (specie centro occidentali) e pianura centro-settentrionale.