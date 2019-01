Smog, allerta verde a Treviso: l'aria torna più pulita

Sospiro di sollievo per la città di Treviso. Nella mattinata di lunedì 21 gennaio, i tecnici Arpav hanno eseguito i nuovi rilievi sulla qualità dell'aria in città e hanno annunciato la fine dell'allerta arancio.

Durante il fine settimana i valori si sono abbassati e hanno consentito di portare l'allerta a livello verde, il più basso nella scala di pericolo. Per evitare però che lo smog e i Pm10 nell'aria tornino a salire, il Comune ha annunciato una serie di nuovi blocchi al traffico a partire dalla giornata di martedì 22 gennaio. Dalle ore 8.30 fino alle 18.30 non potranno circolare: i veicoli a benzina di categoria Euro 0 e Euro 1, tutti i veicoli diesel privati e commerciali Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ciclomotori e motoveicoli a 2 tempi Euro 0.

Per maggiori informazioni e deroghe consultare la pagina http://www.comune.treviso.it/antismog/