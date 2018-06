Nuovo annuncio per Suoni di Marca: a Treviso arrivano gli Almamegretta

TREVISO Il 21 luglio il palco principale di Suoni di Marca ospiterà gli Almamegretta, band campana impostasi sulla scena internazionale grazie alla sua ricerca tra tradizione e sperimentazione, che l’ha condotta anche a intrecciare importanti collaborazioni con artisti sia italiani sia stranieri. Peculiarità del gruppo è proprio aver saputo creare un linguaggio personale, che si manifesta in un sound eclettico tra musica elettronica, dub e reggae e forti influenze dalla musica etnica e dalla tradizione campana.

Sulle mura trevigiane, gli Almamegretta presenteranno il nuovo progetto “Dub Box Vol. 1”, pubblicato il 23 marzo per Elastica Records, nel quale le canzoni storiche del gruppo vengono intrise di un nuovo significato e presentate con una nuova veste che proviene da una nuova indagine sul suono. L’elettronica fa quindi spazio al dub e ai suoni urban, soprattutto per la ritmica, donando nuovo vigore ed energia alle tracce. A portare il calore napoletano sul Main stage saranno Raiz (vocals), Pier Paolo Polcari (console/keyboards), Gennnaro T (drums), Albo Dub (dub/samples). Ad accompagnarli ci sarà Brother Culture, un Mc di Londra, considerato uno degli artisti più popolari nella scena reggae mondiale. In apertura, Francesco Di Bella, poeta e musicista che si prepara a festeggiare il ventesimo anno di carriera. Ex frontman dei 24 Grana, l’artista napoletano è interprete autentico della scena alternativa italiana dalla fine degli anni ’90, uno dei migliori esponenti del cantautorato rock. Di Bella ripercorrerà i successi della sua carriera fino ad approdare all’ultimo progetto solistico, accompagnato da Alfonso Bruno (chitarre), Andrea “Fish” Pesce (tastiere), Alessandro Innaro (basso) e Cristiano de Fabritiis (batteria).

Almamegretta si aggiunge ai già annunciati Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby) e Diodato (19 luglio), Calibro 35 (22 luglio), Marina Rei, Paolo Benvegnù e Sergio Caputo (29 luglio) e Nina Zilli (31 luglio), andando a comporre un programma variegato, ricco di esperienze musicali differenti. Ma Suoni di Marca non è solo musica, è anche Percorso del Gusto, Mostra Mercato, ed è un festival musicale ecosostenibile a ingresso completamente gratuito, dal 19 luglio al 5 agosto.