Nel fine settimana sei appuntamenti che nell'alta Marca celebrano i prodotti tipici

Rostidore roventi, mostre allestite e fornelli accesi, nel il fine settimana in arrivo ci sarà solo l'imbarazzo della scelta su quale evento visitare per gustare le specialità dell'autunno. Appuntamenti di “qualità” perchè valorizzano i prodotti locali, territori e storia di luoghi che pur essendo lontani dai grandi centri hanno molto da raccontare. A raccogliere tutte le iniziative il cartellone Delizie d'Autunno, che da oltre 10 anni seleziona le manifestazioni più meritevoli, c'è il comitato Unpli Treviso, che da sempre volorizza le tradizioni dei nostri paesi.



A far da traino le due mostre che celebrano i Marroni IGP come Pederobba e Combai che ogni anno registrano migliaia di visitatori non solo nel fine settimana. Proprio nel piccolo Borgo di Combai sono previste passeggiate tra i boschi di castagni, laboratori per i bambini e la tradizionale “Rostidora d'Oro” ovvero il premio per il miglior cuciniere di marroni e poi spettacoli e animazioni lungo le vie del paese. A Pederobba invece echeggerà il rombo motori delle auto da competizione e poi musica dal vivo, giochi giganti per bambini e ovviamente tante proposte enogastronomiche.

Anche a Tarzo l'aria profuma di castagne con la Festa della Castagna di Colmaggiore che chiuderà proprio questo fine settimana la 48a edizione con specialità come capriolo con la polenta ma anche passeggiate e spettacoli. Salendo fino a Tovena invece troveremo nelle grandi pentole la tradizionale trippa alla tovenese, ricetta secolare gelosamente custodita che verrà servita fino a fine mese nella splendida cornice di Passo San Boldo. A San Vito di Altivole ultimo fine settimana dedicato ai funghi mentre a Sernaglia della Battaglia sarà un fine settimana all’insegna della zucca con specialità proposte dalla Pro Loco come gnocchi, crespelle, pasta di zucca, cappellacci, zucca in saor e fritta, pane, dolci e marmellate. A coordinare, pensare, organizzare non solo cuicine, ma anche attività, escursioni e spettacoli c'è un esercito di volontari che in ogni paese tengono alta la bandiera delle tradizioni e dei prodotti locali.