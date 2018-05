Zero Branco: auto a tutta velocità a due passi dalle case, residenti sul piede di guerra

ZERO BRANCO Sta diventando sempre più insostenibile la situazione legata al mancato rispetto dei limiti di velocità in via Bertoneria a Sant'Alberto, piccola frazione del comune di Zero Branco. Da alcuni mesi infatti, un gruppo di residenti della zona ha iniziato a lamentarsi per le pericolose velocità di auto e moto lungo il rettilineo della piccola stradina che attraversa un popolato quartiere residenziale in cui vivono famiglie con bambini e anziani.

A raccogliere le loro lamentele è stato l'ex consigliere comunale Gino Spolaore che, ai nostri microfoni, racconta come di notte il lungo rettilineo della Bertoneria si trasformi in un autodromo a cielo aperto, con la sola differenza che ai lati della strada non ci sono spalti e tribune ma abitazioni da cui potrebbero sbucare animali domestici o, peggio ancora, uno dei tanti residenti nella zona che da mesi vivono nella paura che un incidente, legato all'alta velocità, possa verificarsi proprio davanti alle case della loro via. "Un problema su cui il Comune sembra, per il momento, non voler intervenire" afferma Spolaore. Via Bertoneria non è l'unica strada colpita dal problema del mancato rispetto dei limiti di velocità. Alcuni anni fa, in via Albera, l'amministrazione comunale di Zero Branco aveva fatto installare delle colonnine autovelox per dissuadere gli automobilisti a correre, mentre via Alessandrini (anche questa nella frazione di Sant'Alberto), era stata in passato teatro di un tragico incidente mortale. "Per evitare che simili tragedie si ripetano anche in via Bertoneria" afferma Spolaore "bisognerebbe installare dei dossi lontano dalle abitazioni per provare a rallentare la corsa di questi mezzi scatenati, soprattutto al calar della sera. Sarebbe il modo migliore per tutelare la sicurezza dei cittadini e risolvere il problema dell'alta velocità. Chiedo un interessamento degli organi competenti il prima possibile" conclude l'ex consigliere comunale.

Qui sotto una foto del rettilineo di via Bertoneria



