Altivole, chiusura temporanea al traffico di via Rosina a San Vito

Chiuderà parzialmente al traffico veicolare via Rosina nella frazione di San Vito da lunedì 24 febbraio fino al 14 marzo con l’avvio dei lavori di realizzazione della cassa di espansione (programmati in occasione delle asciutte) e il rifacimento del ponte sul torrente Avenale. A comunicarlo ai cittadini il sindaco Chiara Busnardo: “Il punto critico su via Rosina è in ponte all’intersezione con via Predazzi. Durante i lavori potremmo sperimentare una chiusura totale della circolazione nella direttrice est/ovest. Dal centro di San Vito si consiglia la deviazione per via Costanza nella direttrice ovest e su Via Predazzi (via Colombera in Comune di Asolo) per la direttrice nord”. La ditta LF Costruzioni di Ponzano a cui la Regione ha affidato i lavori è responsabile dell’installazione della segnaletica su via Rosina, sulla Sp 6, su via Costanza, sulla corrispondente via nel Comune di Riese Pio X e alle intersezioni precedenti il cantiere, secondo il piano di deviazione del traffico predisposto dal Comune. L’ordinanza di modifica della viabilità è pubblicata all’albo pretorio.