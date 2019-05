Altivole ha scelto il suo nuovo sindaco: è Chiara Busnardo

Importante novità ad Altivole. Chiara Busnardo è stata eletta sindaco con il 52,36% delle preferenze. Una vittoria al cardiopalma sul rivale Dorino Zilio della lista civica "Gruppo civico". Businardo, candidata con le liste: "Lega-Salvini" e "Insieme per Altivole" aveva scritto già ieri, a urne chiuse, un lungo messaggio per ringraziare tutti i suoi elettori: «Finalmente è finita questa campagna elettorale. È stata faticosa come una corsa contro un avversario che non punta al traguardo ma solo a farti lo sgambetto. Noi non siamo caduti. Accanto a me ho sentito una squadra compatta e decisa, un gruppo forte e supportivo, ho sentito la vostra forza diventare la mia motivazione, ho sentito il vostro coraggio e la vostra sincerità. Tutto è partito da un sogno, un sogno dal quale è scaturito un progetto, un progetto per il futuro del nostro paese. Così è nata una squadra, con l’entusiasmo e la passione di chi condivide un ideale. “Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. E per questo sogno vi ringrazio. Sono orgogliosa e onorata di aver fatto questa corsa accanto a voi» ha concluso il nuovo sindaco di Altivole.