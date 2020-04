Coronavirus, visite ed ecografie per le future mamme: nasce l'ambulatorio arcobaleno

Al San Valentino nasce l’ambulatorio Arcobaleno istituito dal reparto di Ostetricia dello stesso presidio ospedaliero di Montebelluna. Aprirà domani, martedì 7 aprile, per garantire alle future mamme le previste visite ostetriche e l’effettuazione di ecografie ostetriche gestito dai medici dello stesso reparto viste le difficoltà causate dall’emergenza in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ambulatorio si trova al secondo piano del corpo D dell'ospedale di Montebelluna. Gli accessi verranno eseguiti in tutta sicurezza rispettando le norme ministeriali di protezione medico/paziente ora in vigore. Le prenotazioni possono essere fatte esclusivamente allo 0423/611393. L’ambulatorio verrà programmato seguendo le raccomandazioni ministeriali nella gestione degli orari di appuntamento che saranno adeguatamente contingentati per evitare assembramenti nelle sale d’attesa; verrà comunicato, inoltre, in fase di prenotazione, di indossare mascherina, guanti e puntualizzato quanto previsto dalle norme vigenti di accesso nell’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. Il reparto ha mantenuto dell’attività ambulatoriale i seguenti servizi: isteroscopie diagnostiche (possibile quadro oncologico), l‘ambulatorio gravidanza ad alto rischio, l‘ambulatorio gravidanza a termine, i controlli a 30 gg post- ricovero e 1^ visita ginecologica oncologica. Mantenute anche le attività ecograficche del 5° mese e di 2 livello.