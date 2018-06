La movida trevigiana perde l'Ami Ami Cafè: mistero sulla chiusura del locale

VITTORIO VENETO La zona del Vittoriese ha perso nelle scorse ore uno dei locali più frequentati dalla movida giovanile. Dopo un weekend di musica e festa, all'inizio di questa settimana, l'Ami Ami Café ha chiuso i battenti nello stupore generale dei suoi clienti più affezionati.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la chiusura improvvisa del locale sembra essere, al momento, un vero e proprio mistero. I gestori del bar sono irreperibili e ai clienti non è stata data alcuna spiegazione sulle ragioni di una decisione così drastica. Ad oggi non è ancora chiaro se Ami Ami riaprirà nelle prossime settimane oppure verrà rimpiazzato da qualche nuovo locale. Quel che è certo è il fatto che per il momento i giovani vittoriesi sono rimasti senza uno dei più amati punti di ritrovo in città, capace di richiamare clienti da tutta la provincia grazie agli eventi musicali organizzati nei fine settimana. Certo, in passato il locale aveva avuto qualche problema con i residenti per i decibel troppo alti in piena notte, o con l'amministrazione comunale di Revine Lago per il chiosco estivo aperto in riva al lago di Santa Maria, ma le divergenze avevano lasciato il posto al gradimento di massa che Ami Ami aveva sempre riscosso in dieci anni di attività.