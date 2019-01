Mogliano entra a far parte dell'Anagrafe unica nazionale

Da fine di settembre 2018, il Comune di Mogliano Veneto è entrato a far parte dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr), primo comune di medie dimensioni nella provincia di Treviso.

L'anagrafe unica nazionale è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, in modo più veloce ed efficace con ricadute molto positive sulla gestione dei servizi ai cittadini. «Un ringraziamento alla dirigente e agli uffici per il proficuo lavoro che ha consentito ottenere il risultato di Comune tra i più efficienti della Marca» ha commentato il sindaco Carola Arena. Già a distanza di pochi mesi, con l’aumento progressivo del numero dei comuni che aderiscono all'Anpr, cominciano a vedersi i primi risultati del lavoro svolto fino ad ora in termini di efficientamento dei servizi anagrafici che, al momento, per i cittadini si concretizzano nella possibilità di ottenere certificazioni anagrafiche anche da un comune diverso da quello di residenza a patto che sia subentrato in Anpr. Aver contribuito alla realizzazione dell'Anagrafe unnica nazionale, è motivo di soddisfazione in quanto si tratta di un progetto strategico dell’agenda digitale che consentirà nel prossimo futuro, sia a livello nazionale che locale, l’ammodernamento della gestione dei processi della pubblica amministrazione, rendendo attuabili altre innovazioni collegate all'identità del cittadino.