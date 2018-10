Villorba entra nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

Il Comune di Villorba, dallo scorso 18 ottobre, è passato con successo all'anagrafe nazionale della popolazione residente (il cui acronimo è Anpr) che è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali nell'ambito dello sviluppo digitale della pubblica amministrazione.

«Anpr non è solo una banca dati, - ha sottolineato Marco Serena, sindaco di Villorba - ma un sistema integrato che consentirà ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici, di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. In pratica si eviteranno duplicazioni di comunicazione con le pubbliche amministrazioni, garantendo una maggiore certezza e qualità al dato anagrafico e semplificando le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti». Al Comune subentrato in Anpr, il cittadino può richiedere la stampa dei certificati da altri Comuni e può verificare i propri dati online se munito di Cns (ed entro breve, CIE), e tra non molto stampare anche certificati. Ad oggi sono subentrati circa 800 Comuni (di cui 85 in Veneto e 17 nella provincia di Treviso) sugli 8.000 italiani.