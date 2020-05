Anas, avviato il ripristino pavimentazione sulla Pontebbana

Anas ha avviato gli interventi di ripristino della pavimentazione sulla statale 13 “Pontebbana” in tratti saltuari tra Borgo di Fontane , nel comune di Villorba, e San Fior in provincia di Treviso.

I lavori, per un valore complessivo di 2 milioni e 600 mila euro, stanno interessando il territorio comunale di Villorba e per contenere il più possibile i disagi al traffico sono eseguiti nella fascia oraria notturna 20:00 – 6:30. Per consentire gli interventi è attivo il senso unico alternato, con sospensione della limitazione durante i festivi. I tecnici prevedono di ultimare le lavorazioni entro fine giugno.