Nors Est, Anas: le notizie di viabilità ora arrivano da Radio Birikina e Piter Pan

CASTELFRANCO VENETO E’ stata siglato un accordo di partnership fra Anas e il Gruppo Klasse Uno per la diffusione sulle frequenze di Radio Birikina e Radio Piterpan delle informazioni relative al traffico lungo la rete Anas nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. In questi ultimi giorni hanno infatti iniziato ad essere trasmessi gli aggiornamenti relativi alla viabilità in 5 notiziari giornalieri – 2 gli appuntamenti quotidiani il sabato e la domenica – della durata di circa 45 secondi. I contenuti saranno forniti da Anas in tempo reale e riguarderanno la situazione del traffico lungo le arterie statali regionali e informative sul tema della sicurezza stradale.

Su Radio Birikina la rubrica di infotraffico sarà trasmessa alle ore 8:30 e 11:30 per la fascia del mattino, alle ore 14:30 e 17:30 per la fascia del pomeriggio e alle ore 19:30 per la fascia serale. Il sabato e la domenica gli appuntamenti saranno due: alle ore 8:30 e alle 19:30. Radio Piterpan trasmetterà invece il notiziario alle ore 8:20 e 10:50 per il mattino, 13:20 e 17:20 per la fascia pomeridiana e alle ore 19:50 per la fascia serale. Alle ore 7:50 e 10:50 gli appuntamenti del sabato e della domenica. La frequenza ravvicinata dei notiziari, in particolare durante i giorni feriali, consentirà agli utenti della strada in ascolto di essere sempre aggiornati sulla viabilità nel territorio.

Inoltre sui siti internet www.birikina.it e www.piterpan.it sarà disponibile il link alla mappa interattiva che renderà possibile consultare la situazione del traffico tramite il sistema Anas VAI (Viabilità Anas Integrata) che registra i cantieri, le limitazioni e gli eventuali blocchi della circolazione in tempo reale. Il sistema VAI è già raggiungibile sul sito istituzionale www.stradeanas.it. Infine, la partnership con il gruppo radiofonico si consolida con la trasmissione, sulle frequenze di Radio Bella & Monella, dei brani musicali proposti nelle Campagne Anas promosse nell’ambito della sensibilizzazione per la sicurezza stradale e i corretti comportamenti alla guida, come il recente contest musicale #buonmotivo.