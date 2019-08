«Cacciatore facci sognare, sparati»: animalisti choc

Fa discutere e indignare il blitz organizzato dall'associazione 100% animalisti nel Comune di Castelcucco dove, nei prossimi giorni, si terrà la Festa del cacciatore, evento a base di spezzatino di cinghiale e quaglie allo spiedo.

L'evento ha fatto letteralmente imbestialire i militanti dell'associazione 100% animalisti che, nella notte tra il 22 e il 23 agosto hanno tappezzato le strade del paese con una serie di manifesti choc con la sagoma di un cacciatore e il messaggio: "Facci sognare, sparati". Un blitz che, in poche ore, ha già sollevato tantissime polemiche. Non è la prima volta che l'associazione animalista se la prende con la Festa dei cacciatori. Negli anni scorsi, per esempio, Il ristorante dove si erano radunati fu blindato per ore dalle forze dell’ordine, tant’è che i cacciatori lasciarono il locale a notte inoltrata.