L’Anmig di Treviso festeggia 100 anni di storia con una speciale mostra fotografica

E’ stata inaugurata sabato la speciale mostra fotografica per festeggiare i cento anni della sezione trevigiana dell’Anmig - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. TIl tglio del nastro è avvenuto da parte del Presidente dell’Anmig Treviso Giorgio Bughetto, in compagnia dell’assessore alla cultura del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti, per una raccolta di oltre 200 foto inedite: dalla posa della prima pietra della casa del Mutilato ai giorni nostri. Casa del mutilato che continua a vivere anche oggi con oltre 300 soci, sostenitori e simpatizzanti, "per un’associazione che ha dato molto alla città’ - afferma il Presidente Bughetto - e che oggi continua a dare con iniziative culturali come mostre, cinema ed eventi". Una mostra, presso la sede di piazza Pio X 5 a Treviso, che ripercorre un grande spaccato di vita per moltissimi giovani italiani che parteciparono ai due conflitti mondiali. L’esposizione è ad entrata libera e rimarrà aperta fino a domenica 31 marzo (orari: da giovedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30; domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per info: associazionedoge.it)

Gallery