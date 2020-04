Male incurabile, il sorriso di Annamaria si spegne a 62 anni

Nel giro di appena due mesi un tumore al pancreas ha spento il sorriso inconfondibile di Annamaria Foscaro. Residente a Vedelago, ma molto nota anche nella zona della Castellana, Annamaria aveva 62 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", da oltre dieci anni lavorava come commessa in una nota profumeria del centro commerciale I giardini del sole. Proprio il suo lavoro l'aveva portata a farsi conoscere e apprezzare da tantissime persone per la sua impeccabile professionalità e uno spiccato buongusto. Amava i viaggi, i libri e la musica: una persona solare e piena di vita. A gennaio le sue condizioni di salute erano peggiorate all'improvviso. Annamaria è stata costretta a lasciare il lavoro dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas. Inutili le cure, nel giro di soli due mesi la malattia l'ha strappata all'affetto dei suoi cari. Oggi la piangono i fratelli Lucio, Giancarlo, Lucia, Elda, Piergiorgio, Francesco e Chiara, i nipoti, le cognate, i cognati e tutti i suoi cari. La denedizione della salma si terrà in forma strettamente privata. Appena possibile verrà comunicata la data di una messa in suo suffragio.