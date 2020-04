Festeggiano 70 anni di matrimonio: videochiamata con il sindaco

Giorgio Zane e Nelda Mariot festeggiano oggi 70 anni di matrimonio. Un anniversario a dir poco speciale. Al giorno d'oggi, infatti, non solo unioni così durature sono diventate una vera rarità ma la loro festa è arrivata in piena emergenza Coronavirus. I due "sposini" trevigiani, però, non hanno rinunciato a festeggiare a modo loro restando in pieno al passo con i tempi.

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha voluto videochiamarli per festeggiare con loro questo splendido traguardo, chiedendogli quale fosse il segreto di questo amore infinito. «Tanta pazienza - hanno risposto - non ce le mandiamo certo a dire anche se, alla fine, ognun se tien le so idee» hanno commentato con grande ironia.

