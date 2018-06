Troppa burocrazia da rispettare: cancellata la sagra di Castagnole

PAESE "La sicurezza prima di tutto, ma soprattutto la salvaguardia delle persone che danno supporto volontariamente all'applicazione della stessa". Con questa motivazione gli organizzatori della festa parrocchiale di Castagnole, hanno annunciato la cancellazione della tradizionale festa Fora Fase che avrebbe dovuto svolgersi dal 21 al 23 giugno.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il programma della piccola sagra paesana era già stato definito da diverse settimane ma, nella riunione di venerdì scorso, i funzionari della Prefettura hanno imposto un elenco talmente lungo di norme da rispettare che, dopo una breve riflessione, gli organizzatori hanno deciso di lasciar perdere. Un vero peccato, dal momento che la piccola sagra puntava a crescere e ad aumentare il numero di presenze in questa nuova edizione. I volantini erano già stati stampati e fatti circolare in paese e i musicisti per le tre serate erano stati invitati ma, alla fine, la troppa burocrazia ha cancellato un'altra bella festa paesana. Castagnole non è il solo evento ad aver subito la falce delle nuove norme sulla sicurezza. Quest'anno sono stati tantissimi i piccoli eventi paesani costretti a chiudere a causa delle normative imposte dalla Prefettura. Gli organizzatori di Fora Fase però non si danno per vinti e, dopo aver comunicato la cancellazione dell'edizione 2018 sulla loro pagina Facebook, hanno subito dato appuntamento a tutta la cittadinanza per il prossimo anno, nella speranza di poter tornare a far prevalere le tradizioni popolari al di sopra della burocrazia.