Il maltempo ferma i Carnevali di Marca, annullate Sernaglia e Ponte della Muda

La pertubazione arrivata nella notte tra sabato e domenica purtroppo ferma la festa di Carnevali di Marca: le Proloco hanno difatti annullato entrambe le sfilate in programma a Sernaglia della Battaglia e Ponte della Muda. Il prossimo appuntamento è quindi per sabato 16 Febbraio a Zero Branco! Nel frattempo però, sabato un debutto migliore non poteva esserci per “Carnevali di Marca” nel neonato comune di Pieve del Grappa nato da poco dalla fusione di Paderno e Crespano del Grappa, in una giornata davvero memorabile. Un successo straordinario, dato soprattutto dal coinvolgimento incredibile di Proloco di Paderno, Proloco di Crespano, Filarmonis di Crespano, scuole materne, scuole primarie, dei genitori e degli insegnanti di Paderno e Crespano che assieme hanno creato uno spettacolo unico: i bambini in sfilata erano quasi 400!

La voce di Claudia Vigato a Paderno e Silvia Sartorel in Piazza San Marco a Crespano hanno accompagnato la sfilata delle 6 scuole e dei 10 carri, carri davvero di grande fattura. Ad aprire la sfilata il maestoso carro, totalmente costruito da loro del gruppo di Rossano Veneto. Sul palco gli ex amministratori di Crespano del Grappa e Paderno appena decaduti dopo il referendum, Davide Michielon e Giovanna Botter, motori inesauribili e collanti di questo grande evento hanno tutti parole di elogio per le scuole, i genitori, le insegnanti, le due Proloco di Crespano e Paderno che in sinergia hanno fatto si che tutto questo sia stato possibile. Assente giustificata Annalisa Rampin, sindaco uscente di Crespano del Grappa che tanto ha voluto e lavorato per questo evento, che è riuscito al di là delle più rosee previsioni."Ci sentiamo di dare solo un 'arrivederci' a questa bellissima comunità, certo che il 2020 sarà in edizione ancora più incredibile!" fanno sapere dall'associazione.

Gallery