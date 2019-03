Lavoro, l'Agenzia delle dogane cerca 80 dipendenti tra Veneto e Friuli

Da venerdì 1 marzo nelle rete intranet della Regione Veneto è pubblicato l’avviso di selezione per acquisire personale regionale o delle altre pubbliche amministrazioni del Veneto da destinare in comando agli uffici delle Dogane del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 30 comma 2 – sexies del decreto legislativo 165/2001.



L’Agenzia interregionale delle Dogane e dei Monopoli sta cercando 80 dipendenti, di cui 43 da destinare nel territorio regionale del Veneto: 4 per l’Ufficio delle Dogane di Padova, 8 per Treviso, 16 per Venezia, 8 per Vicenza, 7 per Verona. Il bando di reclutamento all’interno del pubblico impiego è nato dalla collaborazione istituzionale tra la Direzione regionale dell’Agenzia e l’Assessorato al Lavoro della Regione Veneto, volta a migliorare i servizi doganali alle realtà produttive del territorio. «La Regione Veneto ha costruito un’interlocuzione con il direttore interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Franco Letrari – spiega l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan - che si è dimostrato fin da subito molto disponibile per trovare una soluzione comune alla necessità di migliorare i servizi per le imprese del Veneto. Si tratta di un'esigenza molto avvertita dal mondo produttivo dell’industria veneta e nordestina, e che ci è stata rappresentata in particolare da William Beozzo, presidente regionale della Confederazione dell’Impresa Manifatturiera Italiana (Confimi). Il Veneto esporta ogni anno prodotti e attrezzature per oltre 61 miliardi di euro, con un trend in crescita costante. Le nostre aziende, e in particolare quelle dei settori più legati agli scambi internazionali come la meccanica, la moda e il comparto agroalimentare, devono assolvere quotidianamente ad una grande mole di pratiche – evidenzia Donazzan - Celerità nei tempi e assistenza nelle procedure sono un importante elemento di competitività per le nostre imprese. Per questo ho condiviso con il direttore regionale dell’Agenzia interregionale la necessità di provare a migliorare la vita delle imprese, rendendo più efficiente il servizio con il potenziamento degli uffici esistenti, senza costi aggiuntivi per la spesa pubblica».