I fratelli Anthony e Vittorio Conte in radio con il nuovo singolo Rewind

TREVISO In tutte le radio e nei principali digital store ecco REWIND, il nuovo singolo di Anthony e Vittorio Conte #Contebros. Oltre ad essere autori e compositori dei propri pezzi, i due fratelli, che abitano a Treviso da sempre, hanno rispettivamente scritto e composto brani per altri artisti, in particolare per Thomas, con il quale hanno collaborato negli album “Oggi più che mai”, pubblicato lo scorso maggio del 2017, disco d’oro in meno di due settimane e vincitore del Premio Lunezia e per “Thomas (18 Edition)”, anche questo da poco certificato oro. REWIND è stato scritto e registrato nello stesso giorno; il brano, il più introspettivo e intimo dei due cantautori, è una storia vera. Nella canzone si racconta di un grande amore attraverso il riavvolgimento dei ricordi con un finale inaspettato. Dopo la pubblicazione di due album da parte di Vittorio, dai titoli “Sogno e realtà” (2008) e “Sono solo briciole” (2012), da circa due anni i fratelli Conte hanno deciso di formare un duo. Inizialmente per il progetto sono stati seguiti dal noto produttore discografico Piero Calabrese (produttore di artisti del calibro di Marco Mengoni, Giorgia, Alex Baroni). Il 28 luglio 2017 hanno pubblicato il loro primo singolo insieme, “Faccio senza di te”, distribuito da Warner Music Italy e che ha ottenuto in pochi giorni un numero elevato di visualizzazioni. Attualmente Anthony e Vittorio Conte, seguiti dai propri produttori. Produttore artistico,Alex Trecarichi, produttore che vanta una biografia di spessore avendo avuto collaborazioni con artisti affermati nel panorama discografico italiano tra cui Francesco Gabbani, Max Pezzali, NEK, Francesco Renga, Elio e Le Storie Tese, The Kolors, Annalisa, Federica Carta & La Rua, Fred De Palma, Fedez, Fabrizio Moro e tanti altri, ed artisti internazionali come Justin Bieber. Produttore esecutivo e manager degli artisti Maria Totaro dell’etichetta discografica MM LineProduction Records, stanno lavorando al loro album d’esordio, distribuito da Universal Music Italia.